Lkw-Fahrer beschädigt in Dillingen Straßenlaterne und flüchtet

Die Polizei hat eine Unfallflucht in Dillingen aufgeklärt. Ein Lkw-Fahrer hatte eine Straßenlaterne angefahren.

Ein Unfallflucht am Freitagvormittag in Dillingen hat die Polizeiinspektion aufklären könnten. Mitarbeiter des Stadtbauhofs Dillingen hatten in der Kardinal-von Waldburg-Straße eine angefahrene Straßenlaterne bemerkt. Diese stand in erheblicher Schräglage, weshalb sie abgebaut werden musste.

Der Mann fuhr beim Rangieren gegen die Laterne

Anhand einer Anwohnerbefragung konnte als Verursacher ein 61-jähriger Lkw-Fahrer ermittelt werden. Der Mann war laut Polizeibericht mit seinem Gefährt beim Rangieren rückwärts gegen die Laterne geprallt und hatte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle entfernt. (AZ)