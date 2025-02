Lkw touchiert Leitplanke bei Donaualtheim und fährt weiter

Am Montagabend kam es auf der Bundesstraße 16 bei Dillingen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Gegen 18.15 Uhr befuhr nach Angaben der Polizei ein 39-Jähriger mit seinem Lkw die Bundesstraße 16 in Fahrtrichtung Höchstädt. Etwa auf Höhe des Dillinger Stadtteils Donaualtheim kam der 39-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Leitplanke. Der Unfallverursacher fuhr daraufhin weiter, ohne den Unfall zu melden, heißt es weiter. Zwei Zeugen, welche hinter dem Unfallverursacher fuhren und den Unfall beobachten konnten, informierten die Dillinger Polizei. Der Unfallverursacher konnte daraufhin in Höchstädt festgestellt werden, als dieser den Schaden an seinem Fahrzeug begutachtete. Am Lkw wurde die komplette rechte Seite verkratzt. Die Leitplanke wurde auf einer Länge von rund 20 Metern beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. (AZ)

