Loriots Absurditäten unterhalten im Dillinger Stadtsaal

Plus Man kann die Sketche hundert Mal sehen und muss doch immer wieder lachen: Einen Abend mit den Witzen von Loriot gestalteten Bentz und Partner in Dillingen.

Loriot, der Meister des feinsinnigen Humors und der detailverliebten und spitzfindigen Beobachtung zwischenmenschlicher Aktivitäten ist und bleibt unsterblich. Loriots dramatische Werke, überzeugend gespielt vom Ensemble Konzert- & Gastspieldirektion Bentz und Partner boten amüsant-leichte, aber nie seichte Unterhaltung an diesem Kulturring-Abend.