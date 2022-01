Lotsen für attraktive Ortskerne im Landkreis

Plus Die Entwicklungspotenziale von mehreren Gemeinden und Städten werden derzeit erfasst.

Das Entwicklungsnetzwerk „Leben und Wohnen auf dem Land“ mit 16 Netzwerkkommunen in den Landkreisen Dillingen und Günzburg hatte im September seine Arbeit aufgenommen. Im Projekt, begleitet von Donautal-aktiv, werden Antworten darauf gesucht, wie eine nachhaltige Siedlungsentwicklung mit attraktiven und lebendigen Ortskernen gelingen kann. Das Projekt sieht sowohl Bürgerinformationen und Qualifizierungsmaßnahmen für alle Netzwerkmitglieder, als auch den Aufbau von technischen Instrumenten zum Flächenmanagement vor. Das Entwicklungsnetzwerk wird durch Leader und das bayerische Landwirtschaftsministerium gefördert.