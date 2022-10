"Made in Bona": Anerkennung für Dillinger Fachoberschule

Die Dillinger St.-Bonaventura-Fachoberschule ist ab sofort staatlich anerkannt und damit staatlichen Schulen gleichgestellt. Das wird offiziell gefeiert.

Im Rahmen eines Festakts wurde die offizielle Anerkennung der St.-Bonaventura-Fachoberschule in Dillingen gefeiert. Neben allen Schülern und Schülerinnen waren zahlreiche Ehrengäste, darunter der Leiter des Schulwerks Peter Kosak, der Ministerialbeauftragte für berufliche Schulen in Westbayern, Dietmar Bauer, Landrat Markus Müller und Oberbürgermeister Frank Kunz der Einladung gefolgt. Zudem konnten einige Schulleiter benachbarter Realschulen sowie Martin Jenewein, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Dillingen-Nördlingen, begrüßt werden.

Stadtpfarrer Harald Heinrich betonte in seinem geistlichen Impuls, der sich am Apostel Paulus orientierte, dass jeder Mensch besondere, individuelle Talente habe und mit der FOS nun ein weiterer Ort existiere, um die Talente junger Menschen zu fördern. FOS-Schulleiter Franz Haider betonte bei seinen recht persönlich gehaltenen Begrüßungsworten, dass die Entwicklung der, Bona-FOS eine echte Teamleistung darstellt. Schulträger und kommunale Politiker, allen voran der ehemalige Landrat Leo Schrell und OB Kunz, waren 2017 sehr schnell bereit gewesen, dabei zu helfen, den Aufbau einer FOS zu unterstützen und somit die bis dahin bestehende Lücke im Schulsystem des Landkreises Dillingen zu schließen.

Statt acht noch vier Prüfungsfächer in Dillingen

Das Schulwerk der Diözese Augsburg, Stadt und Landkreis Dillingen sowie die regionale Wirtschaft stellten diese Bereitschaft in den vergangenen vier Jahren durch personelle, finanzielle oder materielle Mittel mehrfach unter Beweis, so Haider weiter. Mit der staatlichen Anerkennung könne nun allen interessierten und geeigneten jungen Menschen im Landkreis ein den staatlichen Schulen gleichgestelltes Angebot gemacht werden: Es gibt nur noch vier (statt acht) Prüfungsfächer, die Abitur-Prüfungen werden an der Schule in Dillingen abgehalten, und die Jahresfortgangsnoten werden in das Abiturergebnis eingerechnet. Die Jugendlichen im Landkreis sind also der größte Nutznießer dieser erfreulichen Entwicklung und nicht zuletzt auch in der Folge die heimische Wirtschaft, die hervorragend ausgebildete Fachkräfte und gereifte junge Persönlichkeiten zur Verfügung haben wird.

In Vertretung des Lehrerkollegiums betonte Florian Schuster als einer der "Gründungsväter" der FOS die Hürden und Herausforderungen, die in den vergangenen Jahren zu bewältigen waren, und ließ auch die unzähligen Zusatzstunden und Videokonferenzen, mit denen die Schüler und Schülerinnen der letzten Jahrgänge durch die acht Abiturprüfungen begleitet wurden, nicht unerwähnt.

Made in Bona in Dillingen

Der Leiter des Schulwerks, Peter Kosak, wies darauf hin, dass an der Bona-FOS nicht nur Schülerinnen und Schüler auf ihrem Lebensweg begleitet werden, sondern dass dadurch ein Beitrag für den wirtschaftlichen Erfolg der ganzen Gesellschaft geleistet werden würde. Er verdeutlichte dies mit dem Qualitätsmerkmal "Made in Dillingen", das er noch konkreter in "Made in Bona" umwidmete. Er zeigte sich sehr erfreut darüber, dass mit dem Leitbild der Schulwerks-Schulen "Vom Vorrang des Menschen" mit der Bona-FOS ein attraktives Angebot an junge Menschen gemacht werden kann.

Der Ministerialbeauftragte Dietmar Bauer sieht in der staatlichen Anerkennung auch eine Anerkennung für die geleistete Arbeit der vergangenen Jahre und betonte, dass nun weiterhin Zuversicht, Mut, Idealismus und Schaffenskraft notwendig sei, um mit der neuen Schule durchzustarten. Für die Jugend sei Bildung die beste Mitgift für das Leben, und der Anteil an Schülern, die den Weg über die Fach- und Berufsoberschule gehen, nimmt immer weiter zu. Er wies jedoch auch darauf hin, dass der Weg bis zur Anerkennung kein ganz leichter war, da SchülerInnen und Lehrkräfte coronabedingt gezwungen waren, zu improvisieren und neue Wege zu gehen.

Dillinger Wirtschaft zuverlässiger Partner

In seinem Grußwort betonte Landrat Markus Müller den besonderen Wert der Durchlässigkeit unseres Bildungssystems. Er dankte allen Beteiligten und Investoren, insbesondere dem Schulwerk, dass sie diesen weiteren Baustein für ein durchlässiges Schulsystems im Landkreis mit auf den Weg gebracht haben. In keiner anderen Schulform könne so intensiv auf die Neigungen der SchülerInnen eingegangen werden wie an der Fachoberschule mit ihrer beruflichen Orientierung und ihren verschiedenen Ausbildungsrichtungen. Müller bot sich der Schule weiterhin als zuverlässiger Partner an.

Oberbürgermeister Frank Kunz unterstrich, dass in Dillingen als Stadt der Bildung alle Bildungseinrichtungen eine lange Tradition haben und dass nun der "Newcomer" Fachoberschule einen zusätzlichen frischen Wind in die Bildungslandschaft bringe. Er betonte anhand seines eigenen schulischen Werdegangs, wie wichtig eine Schule ist, die in der Mitte des Landkreises steht und aus allen Richtungen problemlos erreicht werden kann. Kunz wies jedoch auch darauf hin, dass eine Schule zur Weiterentwicklung Raum und Luft brauche, das heißt konkret Platz und Klassenräume, in denen sich die jungen Menschen wohlfühlen und entfalten können.