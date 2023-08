Mädchen tritt am Dillinger Bahnhof auf 14-Jährige ein

Ein 18-jähriger Begleiter der 14-Jährigen wird in Dillingen ebenfalls verletzt und mit einem Messer bedroht. Die Polizei ermittelt.

Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung ist es am Samstag kurz nach 23.30 am Bahnhof in Dillingen gekommen. Dort trafen nach Angaben der Polizei offenbar mehrere Jugendliche aufeinander. Zunächst kam es im Bereich des Busbahnhofs zu einem Streit zwischen einer 15-Jährigen aus Günzburg und einer 14-Jährigen aus Lauingen.

14-Jährige erleidet leichte Verletzungen

Das ältere Mädchen drohte der 14-Jährigen. Anschließend schlug und trat die 15-Jährige laut Polizeibericht mehrmals auf die Jugendliche ein. Die 14-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Anschließend rief die 15-Jährige mit ihrem Handy nach Angabend er Polizei vier männliche Unterstützer herbei, die kurz darauf mit einem dunklen Pkw und bislang nicht bekanntem Kennzeichen am Dillinger Bahnhof eintrafen.

Die Dillinger Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Von der männlichen Jugendgruppe wurde schließlich ein 18-jähriger Begleiter der 14-Jährigen körperlich massiv angegangen. Hierbei wurde ihm laut Polizei auch mit einem Messer gedroht. Anschließend verließ die 15-Jährige gemeinsam mit den vier Männern den Bahnhof. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)