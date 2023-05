Männer gehen auf Dillinger Shisha-Bar-Besitzer mit Hammer los

Unbekannte randalieren plötzlich in einer Shisha-Bar. Dann gehen sie mit einem Hammer auf den Besitzer los. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Körperverletzung.

Zwei Männer haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den Besitzer einer Shisha-Bar in der Donaustraße angegriffen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben am Freitagmorgen gegen 02.30 Uhr. Die Männer betraten die Shisha-Bar und begannen sofort zu randalieren. Nachdem der Inhaber die Männer ohne Erfolg aufgefordert hatte, seine Bar zu verlassen, gingen sie auf den 28-Jährigen los: Die Angreifer schlugen auf den Barbesitzer ein und verwendeten dafür auch einen Hammer. Erst durch das Eingreifen von zwei anwesenden Zeugen ließen die Täter ab und flüchteten.

Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung

Die Angreifer und das Opfer waren sich offenbar nicht bekannt, wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion sagte. Zu der Attacke mit dem Hammer kam es wohl, weil sich die Shisha-Bar gerade in Umbau befindet und das Werkzeug herumlag. Der Inhaber erlitt leichte Verletzungen am Kopf, die laut Polizeisprecherin Katharina von Rönn ambulant behandelt werden konnten. "Wir ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung", erklärte die Sprecherin am Freitagvormittag.

Die Polizei Dillingen sucht deshalb Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Die Beamten nehmen unter der Telefonnummer 09071/56-0 entsprechende Hinweise entgegen. (AZ, naz)

