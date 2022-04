Märchenhafter Theaternachmittag mit Mogli in Dillingen

Plus Das Landestheater Schwaben begeistert in Dillingen mit dem „Dschungelbuch“. Ein echtes Theatererlebnis für Kinder

Die Aufführung des „Dschungelbuch“, zu dem das Landestheater Schwaben kleine und große Besucherinnen und Besucher in den Dillinger Stadtsaal lud, hatte alles, was gutes Theater für Kinder bieten muss: ein kurze, verständliche Geschichte, ein einfaches, aber sehr wirkungsvolles Bühnenbild, bunte, fantasievolle Kostüme, eingängige, live gesungene Lieder und dazu im optimalen Verhältnis spannende Momente und Stellen zum Lachen.