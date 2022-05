Maikundgebung in Dillingen: Mit Solidarität in die Zukunft

Plus Frieden, Gerechtigkeit und sozialer Zusammenhalt kommen nicht von selbst. Das wurde im Dillinger Stadtsaal am 1. Mai betont.

Traditionell veranstaltet der DGB Kreisverband Dillingen seine Maikundgebung im Stadtsaal. Coronabedingt fiel diese Tradition mehr als zwei Jahre der Pandemie zum Opfer. Umso größer war die Freude bei den Beteiligten, dass diese wichtige Veranstaltung wieder stattfinden konnte. Und so betonte der neue DGB- Kreisverbandsvorsitzende Werner Hafner bei der Eröffnung der Kundgebung, dass es sich wirklich gut anfühle, sich zu dieser Kundgebung endlich wieder treffen zu können.