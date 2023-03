Dillingen

09:48 Uhr

Mann attackiert Supermarktbesucher

Ein 34-Jähriger geht in einem Dillinger Supermarkt mehrere Menschen an. Die Polizei ermittelt nun.

In einem Supermarkt in der Dillinger Innenstadt geht ein Mann mehrere Kunden an. Die Polizei muss den Unruhestifter in Gewahrsam nehmen und ermittelt nun.

Ein polizeibekannter 34-Jähriger hat am Montagnachmittag mehrere Kunden sowie Mitarbeiter eines Supermarktes in der Großen Allee beleidigt. Nachdem ihm ein Hausverbot ausgesprochen wurde, attackierte er laut Polizei weitere Kunden auf dem Parkplatz, sodass er von hinzugerufenen Streifenbeamten in Gewahrsam genommen werden musste. Gegen den 34-Jährigen wird nun unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung sowie Hausfriedensbruch ermittelt. (AZ)

