Mann bedrängt 30-jährige Frau in Dillingen massiv

Einem 22-jährigen Mann stiehlt er außerdem rund 100 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bei der Polizei meldete sich am Samstag ein 22-jähriger Zeuge gegen 6 Uhr bei der Polizei. Seinen Angaben zufolge habe ein 41-Jähriger gegen 4.20 Uhr einer 30-Jährigen am von der Polizei nicht näher definierten Ort in Dillingen gegen ihren Willen mehrmals an das Gesäß gefasst.

Im Gegenzug habe die 30-Jährige sich mit einem Pfefferspray gegen den 41-Jährigen zur Wehr gesetzt. Zudem habe der 41-Jährige dem 22-jährigen Zeugen 100 Euro Bargeld aus dessen Geldbörse entwendet. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt in alle Richtungen und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)