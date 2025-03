Mann bedroht Bekannten in Dillingen mutmaßlich mit Axt

Am Sonntag kam es gegen 2.45 Uhr in der Holzheimer Straße in Dillingen zu einer Streitigkeit zwischen drei Personen. Ein 48-Jähriger teilte nach Polizeiangaben zunächst mit, von einem unbekannten Mann mit einer Axt bedroht worden zu sein. Dieser hatte die Örtlichkeit bereits verlassen. Wie sich im Nachgang herausstellte, handelte es sich um dessen 46-jährigen Bekannten, mit dem dieser den Abend verbrachte. Der 46-Jährige, der sich nach einer Stunde ebenfalls bei der Polizei meldete, schilderte, von dem 48-Jährigen mit einem Messer bedroht worden zu sein. Zu einer Bedrohung mit einer Axt sei es nie gekommen, so die PI Dillingen. Im Rahmen der Auseinandersetzung beschädigte der 48-Jährige demnach den Wohnwagen des 46-Jährigen, indem er mit den Fäusten gegen die Tür schlug. Bei der dritten Beteiligten handelt es sich um eine 28-Jährige, die durch die Streitigkeit augenscheinlich leicht verletzt wurde. Sie wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Nachdem alle Personen laut Polizei erheblich alkoholisiert waren, ergaben sich zum Teil Widersprüche in den Erzählungen. Weiteres müsse im Nachgang im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen in Erfahrung gebracht werden. Der 48-Jährige wurde gegen 4 Uhr auf der Straße Beim Theresienhof von Polizeibeamten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er hatte sich nach Aufnahme des Sachverhaltes mit seinem Auto von der Örtlichkeit entfernt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt wurde, so die Polizei Dillingen. Ihn erwartet nun zu der Anzeige wegen Sachbeschädigung auch eine wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

