Zu einer Körperverletzung ist es am Samstag in Dillingen gekommen. Gegen 21.30 Uhr hörten Anwohner der Friedrich-Zoepfl-Straße Hilferufe von einem nahegelegenen See. Eine Streifenbesatzung stellte einen 60-jährigen Mann fest, der dort im Wasser lag. Laut Angaben des Mannes habe ihn ein unbekannter Fahrradfahrer in den See geschubst.

