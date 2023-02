Mann beim Dillinger Nachtumzug bewusstlos geschlagen

Als zwei Gruppen aneinandergeraten, geht ein 21-Jähriger zu Boden.

In der Königstraße gerieten laut Polizei gegen 3.45 Uhr zwei Personengruppen aneinander. Es kam zum Streit zwischen einem 21-Jährigen und einem 31-Jährigen, in dessen Verlauf der Jüngere dem Älteren zweimal auf den Hinterkopf schlug. Der 31-Jährige verletzte daraufhin den 21-Jährigen im Gesicht, sodass dieser zu Boden ging und bewusstlos wurde. Er musste mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Dillingen ermittelt wegen Körperverletzung. (AZ)