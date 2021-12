Mann bestellt im Internet und verliert 350 Euro an Betrüger

Ein Mann aus Dillingen wollte einen Motorradkoffersatz im Internet bestellen - und fiel auf Betrüger rein. Wie man sich vor dieser Masche schützt.

Es ist schon ein paar Wochen her: Ende Oktober erwarb ein 36-Jähriger aus Dillingen über Ebay-Kleinanzeigen einen Motorradkoffersatz. Für diesen bezahlte er 350 Euro per „PayPal Friends“ an einen bislang unbekannten Verkäufer. Laut Polizei Dillingen hat der Geschädigte die Ware nicht geliefert bekommen, weshalb er nun Anzeige erstattete. Im Rahmen der Kaufabwicklung verwendete der unbekannte Verkäufer vermutlich einen gefälschten Ausweis. Es wird nun polizeilich wegen Warenbetrugs ermittelt.

Wie man sich vor solchen Betrügern schützen kann

Immer wieder fallen Käuferinnen und Käufer im Internet auf ähnliche Maschen herein. Ein Tipp: Überweisungsfunktionen wie "Paypal Friends" dienen eigentlich dazu, Freunden und Bekannten Geld zu überweisen. Diese Funktion sollte allerdings nicht genutzt werden, wenn man die andere Person nicht persönlich kennt. Mehr Tipps zum Schutz vor Warenbetrug finden Sie, wenn Sie hier klicken. (pol/mayjo)

Lesen Sie dazu auch