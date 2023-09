Mann fährt in Schlangenlinien durch Dillingen

Ein 62-Jähriger ist in Dillingen am Montagnachmittag von der Polizei gestoppt worden. Er hatte erheblich Alkohol getrunken und führte ein illegales Messer mit sich.

Der Polizei Dillingen wurde am Montag gegen 14.20 Uhr ein Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, der die Staatsstraße 2032 in Dillingen in Schlangenlinien befuhr und immer wieder auf die Gegenfahrbahn sowie ins Straßenbankett abkam. Die verständigten Beamten hielten den 62-jährigen Autofahrer an und unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle.

Dillinger Polizei stoppt Mann mit 2,3 Promille

Wie sich herausstellte, war der Autofahrer erheblich alkoholisiert, ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von fast 2,3 Promille. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt, stellten seinen Führerschein sicher und ordneten gegen ihn eine Blutentnahme an. Nach Abschluss der Maßnahmen bedrohte der 62-Jährige mehrere Polizeibeamte. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und Bedrohung ermittelt.

Weil er verbotenerweise ein Einhandmesser mit sich führte, handelte sich der Mann darüber hinaus eine Anzeige nach dem Waffengesetz ein. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Autofahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)