Mann fährt unter Drogeneinfluss und mit gefälschtem Führerschein Auto

Die Dillinger Polizei stoppt einen auffälligen Autofahrer. Bei der Kontrolle wird klar: Er hat Drogen genommen und hatte einen gefälschten Lappen.

Einer Zivilstreife ist am Montagnachmittag in der Hildegardstraße in Dillingen ein Pkw mit auffälliger Fahrweise aufgefallen. Der Pkw wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten konnten hierbei feststellen, dass der vom 28-jährigen Fahrzeugführer ausgehändigte Führerschein gefälscht war.

Der Mann hatte THC genommen

Zudem ergaben sich Hinweise auf einen vorhergehenden Drogenkonsum. Ein Drogentest verlief positiv auf die Einnahme von THC. Die Weiterfahrt wurde aufgrund der festgestellten Verstöße unterbunden und der Fahrzeugführer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter Drogeneinwirkung ermittelt. (AZ)