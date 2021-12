Mann geht an Weihnachten in Dillingen auf seine Freundin los

Als die Frau in der Nacht auf Sonntag nach Hause kommt, entsteht zwischen ihr und ihrem betrunkenen Freund ein Streit. Dann wird der Mann handgreiflich.

Als eine 25-jährige Frau mit ihrem Bruder in der Nacht zum Sonntag nach Hause kam, entstand ein Streit zwischen ihr und ihrem 32-jährigen Lebensgefährten. Während der Auseinandersetzung in Dillingen wurde der Mann handgreiflich. Er schlug seine Freundin, worauf deren Bruder die Polizei verständigte. Beim Eintreffen der Beamten leistete der stark alkoholisierte Mann Widerstand und griff die Beamten an. Er musste schließlich in Gewahrsam genommen werden, heißt es im Polizeibericht.

Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde bei ihm eine Blutentnahme zur genauen Bestimmung des Alkoholwertes angeordnet und durchgeführt. Seine Freundin erlitt durch die Attacke mehrere leichte Verletzungen. Sie wurde im Krankenhaus Dillingen behandelt. Die Beamten blieben unverletzt. (pol)