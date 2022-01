Dillingen

11:10 Uhr

Mann geht in Dillingen auf die Schwiegertochter los

Ein Mann wollte in Dillingen auf seine Schwiegertochter losgehen.

Ein Mann hat seinen Sohn in Dillingen besucht. Dabei geriet er mit seiner Schwiegertochter in so einen Streit, dass die Polizei kommen musste.

Themen folgen