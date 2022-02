Mann ignoriert in Dillingen Maskenpflicht und wird ausfällig

Ein 43-Jähriger weigerte sich, in einem Dillinger Supermarkt eine Maske zu tragen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Ein 43-jähriger Mann betrat am Samstag einen Supermarkt in der Donauwörther Straße in Dillingen. Dabei trug der Dillinger den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz nicht.

Der 43-Jährige wird aggressiv und beleidigt eine Angestellte

Deshalb wurde der Mann vom Personal des Supermarkts angesprochen. Der 43-Jährige reagierte darauf nach Angaben der Polizei aggressiv und beleidigte eine Angestellte.

Strafverfahren wegen Beleidigung und Ordnungswidrigkeitenverfahren

Den Masken-Verweigerer erwarten nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. (pol)

