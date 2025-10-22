Icon Menü
Mann in Dillingen nach Cannabiskonsum am Steuer erwischt

In der Dillinger Bahnhofstraße zogen Polizisten einen 25-Jährigen aus dem Verkehr. Der Mann habe „drogentypische Auffälligkeiten“ gezeigt.
    Ein 25-Jähriger wurde in Dillingen von einer Zivilstreife kontrolliert.
    Ein 25-Jähriger wurde in Dillingen von einer Zivilstreife kontrolliert. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend in Dillingen unter Drogeneinfluss von der Polizei gestoppt worden. Gegen 19.35 Uhr kontrollierte eine Zivilstreife den Mann in der Bahnhofstraße. Die Beamten stellten bei dem Fahrer laut eigenen Angaben „drogentypische Auffälligkeiten“ fest. Ein Test wies laut Polizeibericht auf vorherigen Cannabiskonsum hin. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. (AZ)

