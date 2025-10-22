Mann in Dillingen nach Cannabiskonsum am Steuer erwischt

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend in Dillingen unter Drogeneinfluss von der Polizei gestoppt worden. Gegen 19.35 Uhr kontrollierte eine Zivilstreife den Mann in der Bahnhofstraße. Die Beamten stellten bei dem Fahrer laut eigenen Angaben „drogentypische Auffälligkeiten“ fest. Ein Test wies laut Polizeibericht auf vorherigen Cannabiskonsum hin. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. (AZ)

