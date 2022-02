Mann klaut Lebensmittel aus Geschäft in Dillingen

Der 55-Jähriger wurde auf frischer Tat in Dillingen ertappt.

Am Freitag gegen 11.30 Uhr entwendete ein 55-jähriger Mann aus Dillingen mehrere Packungen mit Lebensmitteln in einem Supermarkt am Dillinger Georg-Hogen-Ring in Dillingen. Der Täter konnte über die Überwachungskameras beim Diebstahl ertappt werden. Er war bereits vor wenigen Tagen wegen Diebstahls im selben Lebensmittelmarkt aufgefallen, so die Polizei.

Ihn erwartet eine erneute Strafanzeige wegen Ladendiebstahl. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund neun Euro. Zudem wurde dem Täter ein Hausverbot ausgesprochen. (pol)

