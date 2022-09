Mann klaut Shisha aus Dillinger Bar

Die Shisha hat einen Wert von 170 Euro. Wer hat am Samstagabend etwas mitbekommen?

Aus einer Bar in der Großen Allee in Dillingen hat ein Mann am Samstagabend gegen 23 Uhr eine Shisha im Wert von rund 170 Euro geklaut.

Der Täter wurde als circa 45-jähriger Mann beschrieben, der eine Sonnenbrille trug, die er auf die Stirn geschoben hatte. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)