Mann klaut sturzbetrunken das Handy eines Kumpels und haut ab

Die beiden Männer haben sich in der Nähe des Stadtbergs Dillingen getroffen. Sie haben sich auch geschlagen.

Am Montagabend gegen 18.45 Uhr hatten sich ein 42-jähriger Dillinger und ein 41-jähriger Bekannter zum gemeinsamen Konsum von reichlich Alkohol in der Nähe des Stadtbergs in Dillingen getroffen. Plötzlich kam es dabei zum Streit und der 42-Jährige forderte das Mobiltelefon seines Bekannten.

Eine Frau beobachtete den Vorfall in Dillingen

Hierbei wurde der 41-Jährige auch zu Boden geworfen und mehrfach geschlagen, bis der 42-jährige Beschuldigte schließlich das Handy gewaltsam an sich nahm und mit einem Fahrrad in Richtung Dillinger Innenstadt flüchtete. Der Vorfall wurde von einer Zeugin beobachtet, die sofort die Polizei informierte.

Der 42-jährige Dillinger konnte aufgrund der guten Beschreibung und den Angaben der Zeugin kurz vor seiner Wohnadresse vorläufig festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, so steht es im Polizeibericht. Der Dillinger musste sich im Anschluss daher einer Blutentnahme unterziehen und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg nach der Sachbearbeitung wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Raub und Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (pol)

Lesen Sie dazu auch