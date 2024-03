Mann legt Dillinger Polizei einen gefälschten Führerschein vor

Ein 32-jähriger Autofahrer ist in Dillingen kontrolliert worden. Er hatte einen gefälschten Ausweis bei sich.

Ein 32-jähriger Autofahrer war am Montag in Dillingen ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Er führte einen gefälschten Führerschein mit sich. Gegen 2.45 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Dillingen den Autofahrer in der Rudolf-Diesel-Straße. Der Mann legte den Beamten einen gefälschten Führerschein vor.

Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war er nicht. Die Polizisten stellten den gefälschten Führerschein sicher, untersagten dem 32-Jährigen die Weiterfahrt und erstatteten gegen ihn Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. (AZ)