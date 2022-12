Mann meldet Polizei einen Diebstahl - das stellt sich als Lüge heraus

Ein 55-Jähriger hat bei der Polizei eine Anzeige wegen Diebstahls gestellt. Er behauptete, dass zwei Täterinnen ihm 25.000 Euro gestohlen hatten. Doch das entpuppte sich als Lüge.

Ein 55-Jähriger hat in der Freitagnacht bei der Polizeiinspektion Dillingen eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet - doch am Ende hat er selbst eine Anzeige kassiert. Den Beamten zufolge gab der Mann an, dass ihm zwei bislang unbekannten Täterinnen 25.000 Euro gestohlen haben. Bei der Sachverhaltsklärung stellte sich dann jedoch heraus, dass er den Diebstahl erfunden hatte. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Vortäuschen einer Straftat. (AZ)