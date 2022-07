Mann randaliert in Dillingen und greift Polizisten an

Ein 23-Jähriger hat aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in Dillingen Krawall gemacht. Gegen die Polizei wehre er sich vehement.

Ein 23-Jähriger hat am Montag gegen 22.30 Uhr in Dillingen randaliert und sich gegen die Einsatzkräfte der Polizei gewehrt. Als die Polizei den Mann aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in ein Bezirkskrankenhaus einweisen wollte, leistete dieser laut den Beamten erheblichen Widerstand. Er versuchte sie zu schlagen, beleidigte und bespuckte diese. Zudem drohte er die Begehung weiterer Straftaten an.

Randalierender Mann in Dillingen wird mit Hand- und Fußfesseln fixiert

Der junge Mann musste von den Polizisten mit Hand- und Fußfesseln fixiert werden, bevor er in eine psychiatrische Klinik gebracht wurde. Den 23-Jährigen erwarten Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte, Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte, versuchter Körperverletzung sowie Bedrohung und Beleidigung. (AZ)

Lesen Sie dazu auch