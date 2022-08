Dillingen

Mann randaliert nachts in Dillingen

Ein Mann hat in Dillingen nachts an einem Hochhaus randaliert.

Der Mann richtet an einem Hochhaus in Dillingen erheblichen Schaden an - und flüchtet dann.

Ein Anwohner eines Hochhauses in der Donauwörther Straße in Dillingen ist in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3 Uhr aufgrund erheblichen Lärms aufgewacht. Eine männliche Person hatte zuvor solange an der Haustür gerissen, bis diese erheblich beschädigt wurde und sich dann öffnen ließ. Nur die Bierflasche lag noch vor der Tür Im Anschluss ging der Mann in den dortigen Hauseingang, wo er weiter randalierte. Bis zum Eintreffen der Streifenbesatzung hatte sich der Mann wieder entfernt und nur eine Bierflasche zurückgelassen. An der Haustür entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Der Täter wurde als circa 30 Jahre alt und von kräftiger Statur beschrieben. (AZ) Lesen Sie dazu auch Holzheim-Weisingen Großeinsatz: Die Polizei nimmt drei flüchtende Einbrecher fest

