Mann reißt in Dillingen EC-Karten-Terminal heraus

Ein Mann reißt am späten Dienstagabend an einer Dillinger Tankstelle ein EC-Karten-Terminal heraus.

Vandalismus an einer Dillinger Tankstelle: Am späten Dienstagabend macht sich dort ein Mann gewaltsam am Nachtschalter zu schaffen. Die Kamera zeichnet alles auf.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein Mann in Dillingen das EC-Karten-Terminal einer Tankstelle gewaltsam herausgerissen. Wie die Polizei informiert, hat die Videoüberwachung der Tankstelle an der Großen Allee den Vorfall aufgezeichnet. Randalierer in Dillingen: Das Gerät ließ er einfach liegen Der Mann machte sich am späten Dienstagabend gegen 23.30 Uhr an dem Terminal zu schaffen. Anschließend ließ er das herausgerissene Gerät, das zum Nachtschalter der Tankstelle gehört, einfach liegen. Es entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ) Lesen Sie dazu auch Gundelfingen Überholmanöver bei Gundelfingen: Fahrzeug geschnitten und geflüchtet

