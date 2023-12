Mann schlägt zwei Männer in Dillingens Innenstadt

Einer der beiden geschlagenen Männer in Dillingen fällt zu Boden und verletzt sich am Hinterkopf.

Eine Körperverletzung zog sich ein Mann am frühen Sonntagmorgen in der Königstraße in Dillingen zu. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 51-Jährige, ebenso wie ein 50-jähriger Mann, von einem bis dato unbekannten Täter geschlagen.

51-Jähriger fällt durch den Schlag und zieht sich eine Platzwunde zu

Der 51-Jährige fiel in Folge des Schlags zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu. Er wurde anschließend zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus Dillingen verbracht.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)