Mann soll in Dillinger Shisha-Bar attackiert worden sein

Der 23-Jährige kam mit blutender Nase bei der Dillinger Polizei an. Zeugen sind gesucht.

Gegen 5 am Samstagmorgen erschien ein 23-Jähriger aus Dillingen persönlich bei der Polizei, um Anzeige wegen Körperverletzung zu erstatten. Laut Angaben des Mannes sei dieser kurze Zeit zuvor in einer Shisha-Bar in Dillingen von zwei bislang unbekannten Männern mehrmals in Gesicht und Nacken geschlagen worden.

Der Geschädigte erlitt hierbei eine stark blutende Nase. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)