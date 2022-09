Dillingen

09:58 Uhr

Mann spritzt in Casino mit eigenem Blut um sich

In einem Spielcasino in Dillingen spritze ein Mann mit Blut um sich - zuvor zog er es sich mit einer Spritze aus dem Arm. Einer Polizistin drohte er an, sie zu erschießen.

Polizeibeamte wurden am Samstag gegen 10.45 Uhr an ein Casino in der Altheimer Straße gerufen, da sich dort ein 32-Jähriger aus Dillingen aufhielt, der bereits Hausverbot erteilt bekommen hatte. Der Mann hatte sich mit einer mitgeführten Spritze selbst Blut aus seinem Arm gezogen, mit welchem er anschließend herumspritzte, ohne jedoch jemanden zu treffen. Bei Eintreffen der Streife drohte er einer Beamtin zudem, dass er sie schlagen und erschießen werde. Gegen den Mann wird nun wegen versuchter Körperverletzung, Bedrohung und Hausfriedensbruch ermittelt. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung überstellt. (AZ)

