Mann sticht mit Messer mehrmals auf 17-Jährigen ein

Ein 41-jähriger Mann hat nach Angaben der Polizei am Sonntagabend mehrmals auf einen 17-Jährigen eingestochen. Der Täter befindet sich in Untersuchungshaft.

In der Dillinger Schützenstraße ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, waren um 23.20 Uhr ein 41- und ein 17-Jähriger in Streit gerade. Der endete mit einem Kopfstoß gegen den 41-jährigen. Etwa 20 Minuten später kam es in der Wohnung des Älteren erneut zu Streit.

Dabei soll der 41-Jährige zu einem Messer gegriffen und auf den Jüngeren eingestochen haben. Dieser erlitt Schnitt- und Sichtverletzungen im Brustbereich. Der Jugendliche wurde im Krankenhaus behandelt. Zum Glück wurde er nur am Brustbein verletzte, so die Polizei. Nach der Erstversorgung konnte der junge Mann das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Dillinger Kripo ermittelt

Der 41-Jährige dagegen wurde von der Polizei festgenommen und kam in Arrest. Am Montagmittag wurde er dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Der Richter wiederum erließ den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und setzte ihn in Vollzug.

Der 41-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Dillingen führt die weiteren Ermittlungen durch. (pol)

