Mann verletzt bei Kontrolle in Dillingen Polizeibeamte

Die Polizei hat am Dienstagabend in Dillingen einen 28-jährigen Rollerfahrer mit Drogen erwischt. Er rannte davon und leistete massiven Widerstand.

Die Polizei hat am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen einen 28-jährigen Fahrer eines Motorrollers kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass das Rollerkennzeichen aus dem Jahr 2012 stammte. Zudem konnte der 28-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Bei der weiteren Überprüfung fiel auf, dass der Fahrer außerdem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er gab zu, Marihuana konsumiert zu haben.

Der 28-Jährige will das gefundene Marihuana auf der Flucht aufessen

Bei der Personendurchsuchung fanden die Beamten zudem Marihuana in der Jackentasche und stellten das Rauschgift sicher. Daraufhin entriss der 28-Jährige nach Angaben der Polizei die sichergestellte Droge und rannte davon. Im Rennen versuchte der Mann laut Polizeibericht, das Betäubungsmittel aufzuessen.

Zwei Polizeibeamte werden leicht verletzt

Die Beamten konnten den Flüchtigen jedoch festnehmen. Dabei leistete der 28-Jährige laut Polizei massiven Widerstand und verletzte die beiden Beamten leicht. Gegen den 28-Jährigen wurden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet. (AZ)