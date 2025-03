Mann verletzt sich in Dillingen bei Autounfall

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag in Dillingen gekommen. Ein 75-jähriger Mann erlitt leichte Verletzungen. Gegen 16 Uhr befuhr eine 66-jährige Toyota-Fahrerin die Staatsstraße 2032 aus Richtung Holzheim kommend in Richtung Dillingen. Kurz vor der Donaubrücke bremste sie stark ab. Eine nachfolgende 37-jährige VW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Toyota auf.

Der 75-jährige Mitfahrer im Wagen der 37-Jährigen zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Angaben zur Höhe der Unfallschäden an den Fahrzeugen stehen noch aus. (AZ)