Mann verursacht betrunken Unfall in Dillingen

Einen für sich folgenschweren Unfall hat am Samstagnachmittag ein 54-Jähriger aus Gundelfingen verursacht. Der Mann war mit seinem Pkw in der Remigius-Vogel-Straße rückwärts gegen den Pkw einer hinter ihm wartenden 38-Jährigen aus Dillingen gefahren. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand am Pkw der 38-Jährigen ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Wie sich im Rahmen der Unfallaufnahme herausstellte, war der 54-Jährige stark betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm über 1,5 Promille.

Den Mann erwartet Anzeige wegen mehrerer Vergehen

Zudem wurde bei ihm im Fahrzeug eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Außerdem konnte festgestellt werden, dass der benutzte Pkw wegen fehlenden Versicherungsschutzes zur eigentlich zwangsweise abgemeldet worden war. Bei dem Mann wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt, zudem wurden sein Führerschein und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Er muss sich nun unter anderem wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz, Gefährdung des Straßenverkehrs und einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten. (AZ)

