Mann will in Dillingen ein Huhn klauen

Er wird dabei beobachtet. Auf der Flucht verliert er das Tier. Die Dillinger Polizei sucht Zeugen.

Ein Anwhoner der Hupaldingerstraße in Dillingen hat am Montag gegen 13.25 Uhr beobachtet, wie ein bislang unbekannter Mann in das Hühnergehege seines Anwesens eingebrochen ist und dort ein Huhn entwenden wollte. Als der Besitzer den Mann ansprach, floh dieser mit dem Huhn unter dem Arm auf die Straße.

Dem Huhn geht es gut

Während der Flucht verlor der Täter jedoch das Tier und konnte entkommen. Das Huhn konnte wohlbehalten wieder in das Gehege zurückgebracht werden. Der flüchtige Täter wurde als dunkelhäutiger Mann, bekleidet mit einem gelben T-Shirt und einem schwarz-grauen Rucksack beschrieben. (AZ)

