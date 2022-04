Mann wird bei Polizeikontrolle in Dillingen aggressiv und beleidigt die Beamten

Selbst seine Ehefrau war nicht hilfreich. Was den 34-Jährigen nun erwartet.

Am Montag gegen Mitternacht wurde ein 34-jähriger Pkw-Fahrer in der Bahnhofstraße in Dillingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten Hinweise auf vorangegangen Drogenkonsum fest. Da sich der Mann keinen weiteren Drogentest unterziehen wollte, sollte er die Beamte auf die Dienststelle begleiten.

Frau wehrte sich ebenfalls gegen Polizei

Daraufhin beleidigte er die eingesetzten Beamten und wurde zunehmend aggressiver. Seine hinzukommende Ehefrau wollte schließlich ebenfalls verhindern, dass ihr Ehemann in das Streifenfahrzeug einstieg und versuchte ihren Ehemann zu befreien. Erst durch das Hinzuziehen einer zweiten Streifenbesatzung war es möglich, den 34-jährigen Fahrer auf die Dienststelle zu verbringen, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. So steht es im Polizeibericht.

Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie Beleidigung ermittelt. Seine Ehefrau hingegen muss sich nun wegen versuchter Gefangenenbefreiung verantworten. (pol)

