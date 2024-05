Dillingen

Mann wird in Dillingen wegen Vergewaltigung einer 15-Jährigen verurteilt

Plus Vor dem Amtsgericht gesteht der Angeklagte aus dem Landkreis Dillingen die Tat. In Haft kommt der heute 20-Jährige zunächst nicht.

Von Michael Stelzl

Der Körper des Mannes ist leicht nach vorn gebeugt, die Arme sind eng um den eigenen Körper geschlungen. Der wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung Angeklagte ist sichtlich nervös, er spricht mit leiser, zittriger Stimme. Als die Geschädigte im Zeugenstand sitzt, wendet er sich direkt an sie: "Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich weiß jetzt, was ich gemacht habe, war nicht okay." Die heute 17-jährige Schülerin reagiert darauf nicht und verlässt den Gerichtssaal, ohne ihn noch einmal anzusehen.

Die Jugendliche und der Angeklagte, die beide aus dem Landkreis Dillingen stammen, kannten sich bereits vor dem Vorfall: Trafen sich, chatteten, rauchten gemeinsam. So auch an einem Nachmittag im Juni 2022. An diesem Tag fasste der damals 19-Jährige ihr im öffentlichen Raum an Po und Brüste. Sie sagte ihm, dass er das lassen solle. Doch stattdessen hielt er die 15-Jährige von hinten fest, öffnete ihre Sporthose und missbrauchte sie. Die junge Frau versuchte erfolglos, seine Hand wegzuschlagen. So erklärt es die Staatsanwaltschaft während der Verhandlung. Im Folgemonat kam es zu einem zweiten Vorfall, an dem der Mann die Geschädigte über ihrer Kleidung an Gesäß und Brust gefasst haben soll, um sich sexuell zu erregen.

