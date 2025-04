Mann wirft am Dillinger Bahnhof Stein auf einen 13-Jährigen

Am Dillinger Bahnhof sind am Mittwochabend vier Kinder beziehungsweise Jugendliche im Alter von zwölf bis 14 Jahren angegriffen und beleidigt worden. Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Der Mann geriet mit den Kindern am Dillinger Bahnhof in Streit

Gegen 20.40 Uhr war ein bislang unbekannter Mann mit den Kindern in Streit geraten. Er bewarf nach Angaben der Polizei einen 13-Jährigen mit einem Stein und traf ihn am Rücken. Der Junge blieb unverletzt. Zudem beleidigte der Unbekannte die Kinder. Anschließend stieg er in einen Zug Richtung Gundelfingen ein.

Die Täterbeschreibung ergibt sich aus den Aussagen der Kinder: Demnach ist der Mann etwa 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank. Bekleidet war er mit einem weißen Pullover und einer schwarzen Hose. Und er trug eine schwarze Cap.

Verfahren läuft wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung

Die Bundespolizei hat gegen den unbekannten Mann ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Beleidigung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0821/343560 zu melden. (AZ)