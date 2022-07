Mann zahlt Taxifahrt von Heidenheim nach Dillingen nicht

Für die Taxifahrt hätte der Mann 85 Euro bezahlen müssen. In Dillingen angekommen, ist er aber einfach abgehauen.

Ein bisher unbekannter Mann ließ sich am Donnerstagvormittag mit einem Taxi von Heidenheim nach Dillingen chauffieren. In Dillingen angekommen, verließ der unbekannte Fahrgast gegen 11.55 Uhr an der Ecke Konviktstraße/Erzbischof-Stimpfle-Straße fluchtartig das Taxi und entfernte sich fußläufig in Richtung Kardinal-von-Waldburg-Straße, ohne die Kosten für seine Personenbeförderung in Höhe von rund 85 Euro entrichtet zu haben.

Dillinger Polizei bittet um Mithilfe

Der Flüchtende wurde als etwa 35-Jähriger, circa 1,80 Meter großer schlanker Mann mit Glatze beschrieben. Er sprach deutsch mit ausländischem Akzent und hatte osteuropäisches Aussehen. Bekleidet war er mit einem blauen T-Shirt und navy-grüner Bermudahose. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)

