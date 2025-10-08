Icon Menü
Maria-Theresia-Haselmayr-Straße in Dillingen ist künftig werktags von 7 bis 16 Uhr für Autos gesperrt

Maria-Theresia-Haselmayr-Straße in Dillingen ist künftig werktags von 7 bis 16 Uhr für Autos gesperrt

Von Montag bis Freitag werden die Belange der Bona-Schulen berücksichtigt. Radler können die Straße befahren.
    Die Maria-Theresia-Haselmayr-Straße in Dillingen ist künftig nun werktags von 7 bis 16 Uhr gesperrt.
    Die Maria-Theresia-Haselmayr-Straße in Dillingen ist künftig nun werktags von 7 bis 16 Uhr gesperrt. Foto: Jan Koenen, Stadt Dillingen

    Die Straßenbauarbeiten in der Maria-Theresia-Haselmayr-Straße in Dillingen sind abgeschlossen. Und der „Bona-Campus“ mit dem neuen Pausenhof in Richtung dieser Straße wurde mit Schuljahresbeginn in Betrieb genommen und vorige Woche feierlich eingeweiht.

    Die Regelung haben mehrere Beteiligte gemeinsam entwickelt

    In Abstimmung und mit Zustimmung der Bona-Schulen und der Grundschule sowie nach Rücksprache mit dem Dillinger Stadtrat und weiteren Verkehrs-Sachverständigen (Verkehrssicherheitsbeirat) ist nun für die Verkehrsführung in der Maria-Theresia-Haselmayr-Straße eine Regelung entwickelt worden. Sie sieht vor, dass die Maria-Theresia-Haselmayr-Straße künftig bis auf Weiteres von Montag bis Freitag in der Zeit von 7 Uhr bis 16 Uhr für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt.

    Die Belange der Schulen sollen bestmöglich berücksichtigt werden

    Radler und Radlerinnen können in dieser Zeit nach Angaben der Stadtverwaltung weiterhin durchfahren. Diese Verkehrsregelung soll laut Pressemitteilung während der Schulzeit die Belange der Schulen bestmöglich berücksichtigen. Außerhalb der Schulzeit werde eine Befahrbarkeit der Straße in Schrittgeschwindigkeit ermöglicht, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Dillingen. (AZ)

