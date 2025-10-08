Maria-Theresia-Haselmayr-Straße in Dillingen ist künftig werktags von 7 bis 16 Uhr für Autos gesperrt

Die Straßenbauarbeiten in der Maria-Theresia-Haselmayr-Straße in Dillingen sind abgeschlossen. Und der „Bona-Campus“ mit dem neuen Pausenhof in Richtung dieser Straße wurde mit Schuljahresbeginn in Betrieb genommen und vorige Woche feierlich eingeweiht.

Die Regelung haben mehrere Beteiligte gemeinsam entwickelt

In Abstimmung und mit Zustimmung der Bona-Schulen und der Grundschule sowie nach Rücksprache mit dem Dillinger Stadtrat und weiteren Verkehrs-Sachverständigen (Verkehrssicherheitsbeirat) ist nun für die Verkehrsführung in der Maria-Theresia-Haselmayr-Straße eine Regelung entwickelt worden. Sie sieht vor, dass die Maria-Theresia-Haselmayr-Straße künftig bis auf Weiteres von Montag bis Freitag in der Zeit von 7 Uhr bis 16 Uhr für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt.

Die Belange der Schulen sollen bestmöglich berücksichtigt werden

Radler und Radlerinnen können in dieser Zeit nach Angaben der Stadtverwaltung weiterhin durchfahren. Diese Verkehrsregelung soll laut Pressemitteilung während der Schulzeit die Belange der Schulen bestmöglich berücksichtigen. Außerhalb der Schulzeit werde eine Befahrbarkeit der Straße in Schrittgeschwindigkeit ermöglicht, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Dillingen. (AZ)