Martin Stix tauscht Schulbank gegen StartUp

Viktoria Hatzenbühler, verantwortlich für die individuelle Förderung am St.-Bonaventura-Gymnasium in Dillingen, ist sehr stolz auf den Oberstufenschüler Martin Stix. „In Absprache mit meiner Fachkollegin für das Fach Wirtschaft und Recht waren wir uns sofort sicher, dass er der richtige Kandidat für den Begabtenkurs ‚Startup-Insider: Mit deiner Idee erfolgreich durchstarten‘ sein wird“, sagt sie. Mit Angeboten aus verschiedenen Fächern werden besonders begabte und interessierte Schüler im Begabungsstützpunkt Nordschwaben gefördert. Im Rahmen dieses Kurses entwickelte Martin eine innovative Geschäftsidee, mit der er sich erfolgreich für den renommierten Wettbewerb Startup Teens qualifizieren konnte. Bei der Startup Challenge 2025 in Berlin, zu der er als einer der vielversprechendsten jungen Talente eingeladen wurde, trat er in der Kategorie Lifestyle & Entertainment an – und überzeugte die Jury auf ganzer Linie: Mit seiner App Snowl, die Gamer dabei unterstützt, ihre Fähigkeiten zu verbessern und aufs nächste Level zu kommen, erreichte er einen hervorragenden zweiten Platz. „Meine Motivation, Snowl zu entwerfen, war der Wunsch, Gaming insgesamt auf ein neues Niveau zu bringen – etwas zu schaffen, das nicht nur gut aussieht, sondern auch wirklich nützlich ist“, erklärt Martin. Begleitet wurde Martin auf seiner Reise in die Start-up-Metropole von Paula Mayer, die ihn unterstützte und ebenfalls spannende Einblicke in die Welt der Gründerinnen und Gründer gewinnen konnte. Auch sie schaut begeistert auf das Erlebnis zurück: „Ich wünsche mir, dass sich mehr junge Menschen trauen, ihre Ideen nicht nur zu denken, sondern sie auch aktiv zu verfolgen – mit Mut, Ausdauer und dem Ziel, wirklich etwas zu verändern.“

Für die nächste Zeit hat Martin jedoch einen klaren Fokus: „Auch wenn ich sehr gerne gründe, muss für mich in nächster Zeit eindeutig mehr das Entwickeln der Anwendung selbst im Vordergrund stehen.“

