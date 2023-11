Dillingen

Mehr als tausend Dillinger Schüler demonstrieren für Frieden

Plus Die Bonaventura-Schulgemeinschaft macht am Donnerstag mit einem Marsch durch die Innenstadt auf die weltpolitische Lage aufmerksam. Was sich die Jugendlichen wünschen.

"Ohne Waffen Frieden schaffen" steht auf einem Plakat, das zwei Schülerinnen hochhalten. Auf einem anderen ist einfach nur "PEACE" zu lesen, daneben das berühmte Friedenszeichen, in Regenbogenfarben aufs Papier gemalt. Überall in der Dillinger Altstadt sind die bunten Transparente am Donnerstagvormittag zu sehen. Gegen 11.30 Uhr ist auf der Königstraße kein Durchkommen mehr, die mehrere hundert Meter lange Menschenmenge reicht von der Kardinal-von-Waldburg-Straße bis zum Mitteltorturm. Wer gerade in der Stadt ist, reibt sich verdutzt die Augen. "Was ist denn hier los?", fragt etwa die Besucherin eines Kaffee-Geschäfts, während sie die Kinder und Jugendlichen durch das Schaufenster beobachtet. Eine andere Frau zückt ihr Handy und filmt begeistert den Menschenstrom.

1200 Schülerinnen und Schüler machen beim Bona-Friedensmarsch in Dillingen mit

Dieser sogenannte "Friedensmarsch", der da am Donnerstag in der Konviktstraße beginnt und nach einer guten Stunde am Kirchplatz vor der Dillinger Basilika sein Ende findet, ist freilich nichts Alltägliches. Rund 1200 Schülerinnen und Schüler der Bona-Schulen sind mit ihren Lehrerinnen und Lehrern unterwegs, die Polizei sichert die Aktion mit circa 20 Beamten. Zum geschichtsträchtigen 9. November will die Schulgemeinschaft ein Zeichen setzen: für Frieden, Freiheit und Menschenrechte. Gegen Hass und Gewalt.

