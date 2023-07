Dillingen

vor 19 Min.

Mehr Bestattungen unter Bäumen und ein Grab für Sternenkinder in Dillingen

Dillingen will auf den städtischen Friedhöfen in der Kreisstadt, in Donaualtheim (Foto) und Steinheim Bestattungen unter Bäumen ermöglichen. In der Kernstadt gibt es diese Möglichkeit bereits.

Plus Auch in Dillingen steigen die Nachfragen nach Bestattungen unter Bäumen. Daher hat der Stadtentwicklungsausschuss nun ein neues Projekt beschlossen.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Die Nachfrage nach Bestattungen unter Bäumen und in Urnengräbern steigt auch in den städtischen Friedhöfen in Dillingen, Donaualtheim und Steinheim. In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Dillinger Stadtentwicklungsausschuss mit dem Thema befasst. Wie Oberbürgermeister Frank Kunz auf Anfrage informiert, sollen auf dem Dillinger Friedhof weitere Möglichkeiten für Bestattungen unter Bäumen geschaffen werden. Und zwar im nordwestlichen Bereich des Friedhofsgeländes. Die Planung hat der Ausschuss einstimmig beschlossen, das Projekt soll in Abstimmung mit dem städtischen Bauhof umgesetzt werden.

Ein Grab für Sternenkinder soll auf dem Dillinger Friedhof geschaffen werden

Auf Anregung des Hebammenteams in der Dillinger Kreisklinik soll auch ein Grab für Sternenkinder geschaffen werden. Als Sternenkinder werden Kinder bezeichnet, die vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Für Eltern könne so ein Ort der Trauer geschaffen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen