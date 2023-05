Mehrere tausend Euro Schaden nach Unfallflucht in Dillingen

Ein Auto ist auf einem Supermarktplatz in Dillingen massiv beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von 19. bis 20. Mai wurde auf einem Supermarktparkplatz an der Donauwörther Straße (auf Höhe der 30er-Hausnummern) in Dillingen ein roter Mazda im hinteren rechten Bereich angefahren und beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich unter Telefon 09071/560 melden. (AZ)