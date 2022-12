Mehrere Unfallfluchten in Dillingen - Polizei bittet um Hinweise

Angefahren und dann geflüchtet: Zeugen haben in Dillingen zwei Unfallfluchten beobachtet.

Zwei Unfallfluchten haben sich in Dillingen ereignet. In beiden Fällen beobachteten Zeugen die Vorfälle. Ein 63-Jähriger aus Dillingen hatte am Freitagnachmittag sein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellt. Während seines Einkaufs wurde er von einem Zeugen über einen Verkehrsunfall mit seinem Fahrzeug informiert. Dieser konnte laut dem Polizeibericht beobachten, wie ein 53-jähriger Mann aus Dillingen das geparkte Fahrzeug angefahren und sich anschließend entfernt hatte. Der Unfallverursacher wurde durch das vom Zeugen notierte Kennzeichen ermittelt. Als die Beamten den Unfallverursacher zu Rede stellten, gab es Hinweise, dass der Mann Alkohol konsumiert hatte. Deshalb musste sich dieser einer Blutentnahme unterziehen. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 2500 Euro geschätzt.

Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet - Polizei Dillingen bittet um Hinweise

Ein weiterer Fall von Unfallflucht ereignete sich ebenfalls am Freitag zwischen 9 Uhr und 13 Uhr in Dillingen. Ein 43-Jähriger hatte seinen Pkw im Bereich der Oberdillinger Straße abgestellt. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte den geparkten Wagen an der Stoßstange hinten links. Dies beobachteten Zeugen und hinterließen eine Nachricht mit dem Kennzeichen des Unfallverursachers am geschädigten Fahrzeug. Der Schaden liegt der Polizei zufolge bei 500 Euro. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet die Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, sich unter 09071/560 zu melden. (AZ)