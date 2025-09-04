Mehring über die Heimatzeitung: „Ihr seid richtige Demokratiearbeiter“

Mit Anzug ins Freibad gehen wohl eher die wenigsten, doch die Gäste und Gratulanten aus der Politik, die zum Auftakt unseres Jubiläumsfestes vorbeigeschaut haben, hatten ohnehin keine Zeit für einen Sprung ins Wasser. Zeit genommen haben sich der Dillinger Oberbürgermeister Frank Kunz (CSU), der Dillinger Landrat Markus Müller (FW) und der FW-Digitalminister Fabian Mehring dennoch, um „ihrer“ Heimatzeitung ihre Glückwünsche zu überbringen. Redaktionsleiter Berthold Veh hakt nach, ob der Minister aus München vielleicht auch fürs Eichwaldbad ein kleines Präsent dabei hätte. Zum Beispiel eine Finanzspritze für eine neue Rutsche.

Da musste der Minister allerdings passen. Er sprach seine Glückwünsche aus und unterstrich die Bedeutung des Lokaljournalismus. Blicke man in andere Länder, so etwa die USA, sehe man, wie anderswo die öffentliche Meinungsbildung laufe. „Meine Großeltern haben immer die Zeitung von hinten nach vorne gelesen“, sagte Mehring. „Zuerst natürlich die Todesanzeigen, dann den Lokalsport und die anderen Lokalnachrichten.“ Die Heimatzeitung sei für die Meinungsbildung vor Ort unerlässlich. Mehring lobte: „Ihr seid richtige Demokratiearbeiter!“ Bereits mit einem Bericht seiner Abirede am Wertinger Gymnasium bis hin zur Ministervereidigung habe ihn die Zeitung begleitet, sagte Mehring.

Der Landrat liest zuerst den Lokalteil im E-Paper

Landrat Markus Müller liest die Zeitung schon in ihrer E-Paper-Version, bevor sie gedruckt auf dem Frühstückstisch landet. Aus Zeitgründen überfliege er manchmal zwar eher, gesteht der Landkreischef, doch auch er lese die Ausgabe in der Regel von hinten nach vorne, startet also mit dem Lokalteil. Zu sehen sei, dass die Zeitung ähnliche Herausforderungen habe wie die Politik, meinte Müller. „Es geht um die Frage, wie und über welche Kanäle man die Leute am besten erreicht.“ Inzwischen gebe es da viele Vorlieben und Wünsche. Von seiner Heimatzeitung wünscht sich der Landrat „eine ausgewogene Darstellung der Kreispolitik“. Ob das aus seiner Sicht gelingt? Müller lacht. „Mal mehr, mal weniger!“ Fürs Eichwaldbad hat der Landrat ebenfalls keine guten Nachrichten in Sachen neuer Rutsche. Der Landkreis ist damit beschäftigt, zunächst einmal das Wertinger Hallenbad zu sanieren.

Oberbürgermeister: „Wir brauchen kritische Nachfragen“

Oberbürgermeister Frank Kunz überbrachte zwar nicht die Nachricht, dass es eine neue Rutsche geben wird, dennoch sei der freie Eintritt an diesem Tag ein Geschenk der Stadt Dillingen an die Donau Zeitung und ihre Leserinnen und Leser. Kunz erinnert daran, dass die Donau Zeitung in all den Jahren lokale Debatten, etwa um die neue B16, immer eng begleitet habe. Die Zeitung nehme bei solchen Debatten eine Vermittlerrolle ein, so Kunz. Es gehe dabei nicht darum, der Politik nach dem Mund zu reden. „Wir brauchen kritische Nachfragen, all das haben wir in unserer Heimatzeitung.“