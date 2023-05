Dillingen

17:30 Uhr

Menschen mit Handicap sorgen sich um Barrierefreiheit in Dillingen

Mit einem Aktionstag vor dem Dillinger Rathaus machte die Lebenshilfe und Regens Wagner am Donnerstagvormittag auf das Thema Barrierefreiheit aufmerksam.

Plus Der Zugang zum Dillinger Bahnhof ist nicht das einzige Problem. Auch die Inflation macht Menschen mit Behinderung zu schaffen, wie bei einem Aktionstag klar wird.

Und immer wieder geht es um den Bahnhof. Um die Tatsache, dass noch nicht alle Gleise in Dillingen barrierefrei zugänglich sind. Obwohl schon ein Umbau geplant war – den die Bahn dann aber verschoben hat, wegen "mehrerer Fehler des Planungsbüros", wie Oberbürgermeister Frank Kunz sagt. Erst 2025, so heißt es im Moment, möchte die Deutsche Bahn anfangen, den Bahnhof behindertengerecht umzubauen. Und dann nur von einer Seite aus und nicht gleich die komplette Unterführung, so Kunz.

Das Thema bewegt die Menschen, die am Donnerstagvormittag zum Aktionstag für mehr Barrierefreiheit vor das Dillinger Rathaus gekommen sind. Die Einrichtungen der Lebenshilfe und Regens Wagner haben die Veranstaltung organisiert, um auf den Lebensalltag von Menschen mit bestimmten Einschränkungen aufmerksam zu machen.

