Mit 1,8 Promille in der Dillinger Innenstadt noch Auto gefahren

Die Polizei hat die Trunkenheitsfahrt eines 44-jährigen Mannes gestoppt.

An Neujahr, am frühen Nachmittag, wurde ein 44-jähriger Pkw-Lenker in der Straße Am Galgenberg in Dillingen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille.

Dillinger durfte nicht weiterfahren

Der Fahrer musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. (AZ)